Kalulu, Milan: “Osimhen? E’ attaccante ma viene con te come fosse un difensore. E’ fortissimo”

Pierre Kalulu, difensore del Milan, antagonista del Napoli in questa corsa scudetto, ha parlato in un’intervista a Starcasino Sport, come riportato da Il Napolista. Il giocatore, giovanissimo, classe 2000, è diventato uno dei punti di forza della squadra rossonera, anche se arrivato a gennaio, tra le altre cose ha parlato di Victor Osimhen, attaccante del Napoli. “Victor Osimhen. È un attaccante ma viene con te come se fosse un difensore, con una voglia pazzesca. Ho marcato qualche attaccante che va in profondità ma non con così tanta convinzione nei suoi mezzi, nella sua velocità. Devi stare sempre concentrato, è fortissimo”.