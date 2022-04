Il “nuovo Pirlo” gioca a Parma: gli occhi di Milan e Napoli su di lui

C’è un giocatore a Parma, di professione centrocampista, che sta attirando su di sè molti occhi. Si tratta dello spagnolo, classe 2001, Adrian Bernabè. Su di lui, secondo quanto scrive il portale SerieBNews.com, qualche big di serie A, Napoli compreso: “Milan, ma non solo: anche il Napoli avrebbe messo gli occhi sul centrocampista classe 2001, da molti paragonato a Pirlo per caratteristiche tecniche. Un profilo monitorato da tutti i grandi club italiani, tra cui anche Juventus ed Atalanta. Insomma, in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato per il talentino catalano, arrivato in Italia su indicazione di Enzo Maresca, ex tecnico del Parma che lo aveva allenato nel settore giovanile del Manchester City.