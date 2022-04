Oggi alle 19,00 il Napoli affronterà la Roma di Mourinho al Maradona per la 33esima giornata di campionato di Serie A. Ieri sono arrivati in città i giallorossi, ed il tecnico portoghese per prima cosa ha voluto rendere omaggio al Pibe de Oro. Mourinho infatti si è recato ai Quartieri Spagnoli, al Murales di Maradona, dove ha depositato un mazzo di fiori, ed è rimasto in silenzio fra la folla che lo acclamava.