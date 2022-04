Donnarumma, un incubo: ancora un errore ed è 3 in pagella

Una crisi che sta diventando un incubo. Lo scrive il giornale francese, L’Equipe, parlando di Donnarumma. L’ex Milan non è più (in questo momento) il portiere decisivo e sicuro che siamo stati abituati a vedere fin da giovanissimo. Ancora un errore nella gara contro il Marsiglia, uscite titubanti, palle perse, palloni in fallo laterale. Ha avuto 3 in pagella. Ed è stato giudicato per niente sereno. Ecco quanto si legge:

“L’italiano trasmette una febbrile inquietudine. Come spiegare che un portiere del suo livello sia così impreciso nel valutare la traiettoria di quell’angolo che porta al gol del Marsiglia? Lo stesso con i piedi. Quel pallone buttato in fallo laterale è inspiegabile. Non aveva un colpo sul bersaglio da affrontare altrimenti…”