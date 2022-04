DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Roma- LE FORMAZIONI UFFICIALI. Per gli azzurri il TOP

Premere f5 per gli aggiornamenti

Dal nostro inviato Alessandro Sacco Le due curve e i distinti quasi pieni

Napoli (4-2-3-1)

1 Meret; 59 Zanoli, 26 Koulibaly, 33 Rrahmani, 6 Mario Rui, 99 Anguissa, 68 Lobotka; 11 Lozano, 14 Mertens, 24 Insigne; 9 Osimhen.

A disposizione: 12 Marfella, 46 Idasiak, 5 Juan Jesus, 3 Tuanzebe, 4 Demme, 7 Elmas, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski, 21 Politano, 31 Ghoulam, 33 Ounas, 37 Petagna. All. Spalletti

Roma (3-4-2-1)

1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 27 Oliveira, 4 Cristante, 59 Zalewski; 7 Pellegrini, 22 Zaniolo; 9 Abraham.

A disposizione: 63 Boer, 87 Fuzato, 5 Vina, 11 Carles Perez, 14 Shomurodov, 15 Maitland-Niles, 17 Veretout, 24 Kumbulla, 37 Spinazzola, 42 Diawara, 52 Bove, 55 Darbo

La Roma “Saggia” il campo

Arbitro: Di Bello; Ass1: Meli; Ass2: Valeriani; IV: Sozza; VAR: Di Paolo; AVAR: Ranghetti

Questa sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 19,00 si giocherà per la trentatreesima giornata di campionato, il Derby del Sole Napoli-Roma. Gli azzurri sono alla ricerca del riscatto, dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina. Out per influenza Ospina e per infortunio Di Lorenzo. I giallorossi vengono da 11 risultati di fila e dal netto successo in Conference League contro il Bodoe Glimt. Si preannuncia una partita avvincente e ilnapolionline.com vi terrà informati.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco