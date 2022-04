DAZN – Mourinho, la polemica: “Voglio il diritto di vincere le partite”

Josè Mourinho, allenatore della Roma, interviene ai microfoni di Dazn a fine gara. Analisi della gara e finale polemico rispetto all’ arbitraggio: “Ho festeggiato molto il pari perchè mi sembrava impossibile che la mia squadra uscisse dal campo senza neanche un punto. Però, il tempo passava e la situazione non si sbloccava, ed era strano, dopo una prestazione così. La Roma ha giocato non bene, ma benissimo. Mi è piaciuto l’atteggiamento, anche ciò che ho visto prima nello spogliatoio. Un grosso orgoglio per questi ragazzi, solo complimenti. Voglio solo aggiungere una cosa: ci sono altre squadre che lottano per vincere lo scudetto, ma le altre squadre hanno diritto di vincere le partite. A volte, con determinati arbitraggi, ti chiedi se ciò ci sia concesso. Il rigore di Meret su Zaniolo, la gestione dei cartellini, gli scudetti si vincono anche con gli errori arbitrali, certo, a favore o contro i protagonisti principali”