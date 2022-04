Colomba: “Mourinho ha fatto un gesto importante con Maradona”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Colomba, allenatore, tra le altre, di Napoli, Parma e Bologna.

“Visita di Mourinho al murales Maradona? Si è sentito di fare un gesto che ognuno di noi ha fatto o farà, di fronte all’uomo calcisticamente più importante della storia. Osimhen in un 442? Lui va bene in tutti gli assetti tattici, lo ha dimostrato. Fino ad ora, in questa stagione, ha fatto bene. Nelle sue corde ci sono più la profondità che la manovra, dunque o gli metti un compagno di reparto, o un trequartista, lui gioca bene comunque. Il 442 potrebbe penalizzare gli attaccanti esterni. Ad ogni modo, Spalletti sa benissimo cosa fare per far rendere al massimo tutti i suoi calciatori. Come giocherà la Roma? Mourinho starà sulle sue e sarà pronto a colpire in contropiede. L’esempio del calcio del portoghese è la gara di giovedì contro il Bodo Glimt: tanti gol, tutti belli, ma tutti in ripartenza. Il Napoli deve essere compatto e non esporsi ai contropiede romanista”.

Fonte: 1StationRadio