Campilongo, all.: “Stasera farei giocare Mertens vicino ad Osimhen, e non Zielinski da trequartista”

Salvatore Campilongo, ex calciatore ed allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Gol, in particolare soffermandosi sulla gara di stasera fra il Napoli e la Roma, come riportato da Tuttomercatoweb.

“Per il Napoli sarebbe un peccato non crederci, siamo lì e abbiamo fatto un grandissimo campionato. Forse è mancato, come nella partita con la Fiorentina, avere la capacità di cambiare il sistema di gioco. Avendo in questo momento la squadra che può andare in difficoltà nella fase di non possesso con i due a centrocampo, magari mettersi a tre in mezzo al campo sarebbe stata una buona soluzione. Però la Fiorentina è una buonissima squadra, che ti viene ad aggredire alta e non ti fa giocare. Ha delle ripartenze impressionanti che ti mettono in difficoltà. Ovviamente ora il Napoli con la Roma non può più sbagliare.

Mertens e Osimhen più spesso insieme? Credo che Mertens si può adattare a qualsiasi giocatore lì davanti. Di solito la Roma si predispone sempre con la difesa a tre, è una squadra che non gioca alta come la Fiorentina per cui a Zielinski non lo farei giocare nel ruolo di trequartista. Per questo farei giocare Mertens vicino a Osimhen, che può avere un giocatore vicino per dialogare. Mertens tra le linee è più una seconda punta che un trequartista come Zielinski, anche se contro la Roma preferirei giocare con il tridente per giocarmi il tre contro tre e l’uno contro uno contro i difensori avversari.