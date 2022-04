Aspri: “C’è gente che è rimasta a casa per vedere Napoli-Roma”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabrizio Aspri, giornalista e direttore di romanews.eu.

“l calcio di Spalletti e dei campioni che ha a disposizione, quali Mertens, deve essere rispettato. Partita apertissima, si tratta del derby del sud fra due rose importanti con due top player in panchina. La Roma viene da un momento in cui è ritornata a ruggire, fermarsi oggi vorrebbe dire vanificare quanto di buono fatto negli ultimi mesi. La vittoria col Bodo era il minimo sindacabile, la partita che conta è oggi, bisogna fare bene a Napoli. A Roma si crede nel quarto posto spodestando la Juve? In città c’è tanta scaramanzia. Qui il calcio si vive con una passione enorme, e la vittoria in Conference ha dato morale. Se fermo qualcuno in strada mi dice che arriviamo in Champions, addirittura c’è gente che è rimasta a casa a Pasquetta pur di seguire la sfida del Maradona”.

Fonte: 1StationRadio