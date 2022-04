Zanoli e Zalewski, il nuovo che avanza, si sfideranno al “Maradona”

Il futuro è dei giovani e domani al “Maradona” ci sarà una sfida davvero interessante tra il classe 2000 Zanoli e il 2002 della Roma Zalewski. Il ragazzo di Carpi (Zanoli), ha giocato le ultime gare da titolare contro Atalanta e Fiorentina. Bene a Bergamo, dove ha brillato in difesa e in fase di spinta. Contro i viola non si è ripetuto, ma ci sta, come riporta il Corriere dello Sport, deve crescere e continuare a farsi le ossa. Zanoli fu scoperto dal d.s. del club azzurro Cristiano Giuntoli, quando era a Carpi e le premesse ci sono. Per quanto riguarda Zalewski, il suo esordio fu lo scorso anno contro il Manchester United all’Olimpico e andò a segno. Quest’anno ha giocato a gara in corso contro il Verona e da quel momento la fascia sinistra non l’ha più mollata, mentre Vina parte dalla panchina. Domani insomma si sfideranno il presente e il futuro di Napoli e Roma e sarà una sorta di linea verde al “Maradona”.

La Redazione