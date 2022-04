Ultime Napoli – Oggi si deciderà per Petagna. Politano e Zielinski in panchina

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida interna di domani alle ore 19,00 contro la Roma al “Maradona”. Per mister Luciano Spalletti, l’ex della sfida, è il momento delle scelte e di fare la conta dall’infermeria che si sta svuotando. Certi della convocazione Malcuit e Ounas, mentre solo oggi, come riporta il CdS, si deciderà su Petagna. Anche ieri l’attaccante si è allenato con il gruppo, ma resta in dubbio per i giallorossi. Out invece Di Lorenzo che dovrebbe esserci contro l’Empoli. Per la formazione invece Politano e Zielinski dovrebbero partire dalla panchina, al loro posto pronti Lozano e Fabian Ruiz.

La Redazione