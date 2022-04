SERIE B FEMMINILE – Esordio vincente per mister Ardito, netti successi di Como e Cortefranca

Nella giornata di ieri si è completata la giornata di serie B femminile e non sono mancate le sorprese. Una su tutte il colpo esterno del Sassari sul campo del Bari. Esordio vincente del Cesena del neo allenatore mister Ardito, che batte in casa il Cittadella per 2-0. Netta vittoria in casa del Cortefranca per 6-2 contro il Chievo Verona Women e in trasferta a Roma del Como Women. Ecco tutti i risultati.

Risultati serie B femminile

Pink Sport Bari-Sassari 1-2

Cesena Fc-Cittadella 2-0

Cortefranca-Chievo Verona Women 6-2

Pro Sesto-Ravenna 1-2

Roma femminile-Como Women 0-6

Tavagnacco-San Marino Academy 1-2

Palermo-Brescia 0-1

La Redazione