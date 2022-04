Osimhen il valore aggiunto, lo racconta questa stagione

Domani il Napoli affronterà la Roma allo stadio Maradona per il big match di Pasquetta, in cui gli azzurri cercheranno di tenere testa alle altre due concorrenti in corsa per lo scudetto, ed uno dei protagonisti è sicuramente Victor Osimhen. “Osimhen è il valore aggiunto del Napoli, a prescindere, lo racconta questa stagione nella quale il nigeriano ha dovuto inventarsi prodezze per uscire dagli equivoci: a Udine e a Marassi ci ha messo del suo, eccome, negli 0-4; l’1-0 sul Torino gli appartiene per intero; a Cagliari è stato indispensabile per evitare la sconfitta, con Verona e Udinese, proprio prima della squalifica per Bergamo, l’ha risolta con due doppiette e domenica sera, immediatamente dopo la sconfitta con la Fiorentina, ci ha messo pure la faccia. «Noi ci crediamo sempre». La sua Napoli è piena di ventisei reti in questi campionati in cui il Covid, una lussazione a una spalla, una commozione cerebrale, una serie di fatture multiple al volto gli hanno strappato il campo per vari mesi, persino troppi: e ora, sotto quella maschera, c’è un ragazzo che non ha smesso di pensare ch’esista una favola, da scrivere a modo suo”.

mattino.it