Mercato azzurro – A volte tornano di moda: riecco Szalai

L’estate si avvicina, così come si avvicina il momento clou del mercato Per il Napoli, soprattutto, si avvicina la necessità di riempire uno spot libero in difesa. Se il club azzurro riuscirà a confermare Kalidou Koulibaly insieme con, alla squadra diservirà ancora un difensore centrale per completare il pacchetto arretrato: Axel Tuanzebe, con ogni probabilità non resterà in azzurro e tra i nomi seguiti per sostituirlo ci sarebbe ancheIl centrale ungherese classe 1998 è già stato accostato agli azzurri in passato. Secondo alcuni portali turchi, emissari delavrebbero seguito da vicino nelle ultime settimane Szalai – anche West Ham,lo seguono – al. Nel mirino degli azzurri ci sarebbe anche, il sudcoreano classe 1996 che è arrivato in Europa la scorsa estate.