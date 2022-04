Lo Special One va a caccia di conferme

GLI AVVERSARI

La Roma ha l’entusiasmo a mille per la netta vittoria (4-0) sul Bodo Glimt e la qualificazione alle semifinali di Conference League contro il Leicester. Stadio Olimpico pieno e grande festa finale per i 60mila tifosi giallorossi: una notte magica quella di giovedì scorso per la squadra di Mourinho che si ritufferà in campionato con la trasferta di Napoli.

L’EFFETTO MOU

Decisivo l’effetto Mourinho, che ieri non ha parlato in conferenza stampa, sul rilancio dei giallorossi che volano in Europa e cercano conferme al Maradona. Il tecnico portoghese avrà tutti disponibili (eccezion fatta per Spinazzola) e per grandissime linee riproporrà la stessa formazione di giovedì scorso contro i norvegesi del Bodo, al massimo con una sola novità iniziale. La Roma sta vivendo un ottimo momento di forma e sta prendendo sempre più consapevolezza della propria forza e in questo è stato fondamentale il lavoro di Mou: la squadra giallorossa in questa fase di stagione ha ritrovato solidità difensiva confermando la pericolosità offensiva con uno Zaniolo super con il Bodo.

LA FILOSOFIA

La Roma di Mourinho pressa con grande intensità per recuperare palla e riesce a rendersi pericolosa soprattutto in ripartenza sfruttando al meglio gli spazi a campo aperto. Decisiva anche la qualità dei singoli, come quella di Pellegrini, tra i migliori contro il Bodo, e che torna in campionato dopo il turno di squalifica e di Abraham: tutti e due saranno disponibili contro il Napoli. Fonte: Il Mattino