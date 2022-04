Il Napoli su Traorè, ma il Sassuolo cercherà di trattenerlo

Il Napoli è già attivo sul mercato, per rinforzare i reparti carenti di alternative, un giocatore sul quale è forte il club partenopeo è Hamed Traorè, centrocampista del Sassuolo. “Se quello di Hamed Traorè può essere un profilo utile per il Napoli di Luciano Spalletti ce lo dirà il mercato, ma il club azzurro ha messo il giovane esterno nel mirino e capirà quanto il Sassuolo sarà disposto a lasciarlo andare. Nel frattempo il club neroverde cerca di arginare ogni affare in uscita: «Dobbiamo cercare sempre di alzare l’asticella, quest’anno sapevamo che non sarebbe stata una stagione semplice ma abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. Dobbiamo valutare i giocatori che resteranno e quelli che andranno via, prima di poter pensare agli obiettivi del prossimo anno».Le parole sono di Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo che aveva svelato l’interesse del Napoli per Traorè qualche giorno fa. «Abbiamo diversi giocatori richiesti da club importanti, il nostro obiettivo è quello di crescere e migliorarci quindi prima di cedere i calciatori ci penseremo bene: proveremo a tenerci stretti gli uomini più importanti. Dionisi sta facendo molto bene, è un ottimo allenatore e siamo contenti di quello che sta facendo» le sue parole a Sky Sport.

Il Mattino.it