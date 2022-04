Kalidou Koulibaly, sempre più napoletano, e sempre più leader dentro e fuori lo spogliatoio, non perde occasione di mettere in evidenza sui social il suo amore per Napoli, ma anche per il suo Senegal. Su Instagram, il difensore azzurro, ha pubblicato nelle sue storie un video con un bambino che indossa la sua maglia del Napoli col suo nome. La colonna sonora, manco a parlarne, la canzone di Pino Daniele, “‘O scarrafone”