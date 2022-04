[Formazioni] Napoli-Roma, Due cambi per Spalletti. Mkhytarian partirà dalla panchina

Domani allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 19,00, si giocherà per la trentatreesima giornata di campionato la sfida tra il Napoli e la Roma. Per il tecnico degli azzurri, uno dei due ex della sfida, Luciano Spalletti, scelte quasi fatte. Le novità saranno due: Lozano al posto di Politano e Fabian Ruiz in vantaggio su Zielinski. Per il resto Insigne a sinistra e Osimhen di punta. Per Mourinho invece probabilmente manderà in panchina Mkhytarian, con Zanoli e Abraham in attacco, Pellegrini di punta. La difesa sarà a tre con: Kumbulla, Smalling e Mancini.

