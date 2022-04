Ferzan Ozpetek: “Difficile per me scegliere tra Napoli e Roma”

Ferzan Ozpetek, regista turco naturalizzato italiano, è un appassionato di calcio. Si professa tifoso giallorosso, ma in realtà apprezza una partita a prescindere dal colore delle maglie in campo. Ha seguito gli Europei e spesso segue la Roma, ma come afferma in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, segue spesso anche il Napoli, visto che Napoli è una città a cui è legatissimo:

«E infatti per me sarà dura… Napoli è nel mio cuore sempre, i napoletani sono meravigliosi e quando sono lì mi sento a casa. Ho tifato tantissime volte per loro e scegliere tra Napoli e Roma è difficile davvero, mi devo limitare a dire “vinca il migliore”. Poi durante la partita magari cambierò idea, anche perché il Napoli è alto in classifica…».

In passato Sebino Nela, ritenuto bellissimo, era una faccia da cinema, ora farebbe volentieri un film su Maradona: «Anche se lo hanno già fatto in molti, dico Maradona. È stato un grande grande grande, era quasi un artista. Ancora oggi mi capita di andare a rivedere le sue giocate».