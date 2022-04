DAZN – SKY, si riprende a parlare: riavvicinamento in corso…

Ci sarebbe un riavvicinamento con tra Dazn e Sky. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore e Calcio E Finanza, infatti, sarebbero ripartite le discussioni tra le due società. Si tratta, spiega il quotidiano, di prime interlocuzioni ancora preliminari, anche perché tutto dipende dall’accordo tra Tim e Dazn. Nella trattativa rientrerebbe non solo il ritorno dell’app di Dazn su Sky Q, ma per la pay-tv di Comcast andrebbe compresa anche l’apertura di canali lineari (uno o due) di Dazn sulla pay tv. Una situazione non da poco, anche perché Dazn fin da prima dell’inizio del campionato ha sempre puntato con forza sulla propria piattaforma e sullo streaming (fatta eccezione per bar, hotel e ristoranti dove è arrivato l’accordo con Sky), rifiutando poco prima dell’inizio della stagione una offerta da 500 milioni da parte della stessa Sky.