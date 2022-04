Dalla Spagna – Il Villarreal, nel pianeta calcio una realtà in forte ascesa

Il Villarreal dell’ex azzurro Albiol è in semifinale di Champions League, buttando fuori grandi squadre come il Bayern Monaco, e come scrive oggi IlNapolista ha dimostrato che il calcio è fatto di lavoro e sudore.

Se lo sport fosse una scienza esatta, il risultato sarebbe scritto. È il club con meno esperienza nella grande competizione, il più modesto in termini di risorse finanziarie e il meno sostenuto dalla storia. Ma la forza del gruppo ha permesso loro di abbattere colossi come Juventus e Bayern Monaco.