Da Trigoria – La Roma si allena in vista del match di Pasquetta col Napoli

Domani alle ore 19,00 al Maradona si giocherà il match di Pasquetta fra il Napoli e la Roma di Mourinho per la 33esima giornata di campionato di Serie A. I giallorossi si sono allenati anche oggi, Pasqua, nel centro sportivo di Trigoria, e questo è il report quotidiano, come riportato da Tuttonapoli. “La Roma è scesa in campo nel Centro Sportivo di Trigoria per l’allenamento pasquale. Nella giornata di Pasquetta, sarà il Napoli l’avversario dei giallorossi allo Stadio Diego Armando Maradona. La rifinitura ha previsto del lavoro atletico, prima, ed esercizi con il pallone, successivamente. Insieme alla squadra, si sono allenati anche i portieri con il proprio preparatore.