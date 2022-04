Bandinelli, Empoli: “Col Napoli giochiamo in casa. Sono sicuro che torneremo a fare punti”

Dopo la sconfitta con l’Udinese, l’Empoli affronterà domenica prossima il Napoli in casa. Al termine della gara, il centrocampista del club toscano, Filippo Bandinelli, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale dell’Empoli, proprio in merito alla prossima gara di campionato contro gli azzurri. “Giochiamo in casa, tutti noi non vediamo l’ora di regalare delle soddisfazioni ai nostri tifosi. Il gruppo è unito, sono sicuro che torneremo a fare punti e a centrare il nostro obiettivo che è la salvezza”.