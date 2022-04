Al Maradona si torna all’ antico: Napoli d’azzurro vestito

Si torna all’ antico. Fosse solo per i colori. La quarta versione della Maradona Game – quella in rosso dedicata a Diego – tornerà nell’armadio. Per sfidare la Roma di Mourinho si rivedrà la maglia azzurra – come da richiesta del club alla Lega Serie A – la prima disegnata quest’anno insieme con EA7 e soprattutto quella che resta la più utilizzata in campionato. Con la gara di lunedì, infatti, saranno 14 le volte che gli azzurri si sono vestiti, appunto, d’azzurro. Si ritroveranno “vecchie uniformi”: l’azzurro da un lato e il bianco da trasferta dall’altro. C’è anche da invertire il trend: l’ultima volta che la squadra di Spalletti aveva giocato in azzurro a Fuorigrotta, infatti, era il 6 marzo scorso, quando il Milan aveva saputo imporsi al Maradona.

