Ultime Napoli – Spalletti ha scelto il trequartista ma non si escludono novità contro la Roma

Il Napoli riprenderà questa mattina gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, ma per mister Spalletti potrebbero esserci buone notizie dall’infermeria. Rientrato in gruppo Petagna, mentre parzialmente Di Lorenzo, quindi non si può escludere che tutti e due possano essere convocati contro la Roma. Per il resto, secondo il Corriere dello Sport, Zielinski dovrebbe agire alle spalle di Osimhen. Lozano in vantaggio su Politano. La sensazione è che il tecnico di Certaldo, non possa escludere anche novità sull’11 da mandare in campo. Del resto la partita è davvero importante, sarebbe un peccato non sfruttare la seconda chance di giocare davanti al proprio pubblico e sfatare il tabù casalingo, per restare in scia alle milanesi.

La Redazione