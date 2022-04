Spalletti, la verticalità ed il palleggio per riaccendere il flipper

Contro la Fiorentina è stata evidente la difficoltà del Napoli. Questione di ritmo e sofferenza di una mediana in piena balia degli uomini di Italiano. Necessario il cambiare qualcosa. La Gazzetta dello Sport prova ad “entrare” nella testa di mister Spalletti ipotizzando “le novità” introdotte dal tecnico del Napoli per la gara di lunedì sera: “Stavolta si punterà sulla verticalità e su un palleggio più rapido ed efficace. Per arrivare in fretta sulle punte e favorire le loro conclusioni. Detto dell’importante recupero di Anguissa, l’altro uomo fondamentale è lo slovacco Lobotka per la sua capacità di cambiare direzione con rapidità indirizzando l’azione nella zona più congeniale per lo sviluppo del gioco”. “Certo la Roma resterà abbastanza bassa e difficilmente lascerà troppi metri agli scatti di Osimhen, ma se la palla girerà veloce, se Lobotka riuscirà a “riaccendere” il suo flipper i problemi saranno tutti degli avversari. Augurandosi che poi Fabian e Zielinski, usati in una sorta di staffetta, riescano a garantire ulteriore qualità all’azione degli azzurri”.