SERIE A – Ore 12,30 Cagliari-Sassuolo 1-0, Deiola salva i sardi. Il tabellino

Alle ore 12,30 si è giocata la gara per l’anticipo della 33esima giornata di campionato di Serie A fra Cagliari e Sassuolo. Dopo cinque sconfitte di fila il Cagliari ritrova una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Dopo un avvio con poche emozioni, succede tutto nel finale del primo tempo: Deiola sblocca la partita su assist di Marin, poi Joao Pedro raddoppia ma è in fuorigioco. Nella ripresa rossoblù più volte vicini al secondo gol contro un Sassuolo in giornata no. La squadra di Mazzarri vola a +6 dal terzultimo posto. Sky Sport

CAGLIARI-SASSUOLO 1-0, IL TABELLINO

Reti: 42′ Deiola (C)

CAGLIARI: Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova (dall’86’ Zappa), Deiola (dal 68′ Rog), Marin, Grassi (dal 73′ Baselli) Dalbert; Joao Pedro (dall’86’ Pereiro), Keita Balde (dall’68’ Pavoletti).

A disposizione: Aresti, Radunovic, Ceppitelli, Goldaniga, Walukiewicz, Lykogiannis, Ceter, Gagliano.

Allenatore: Walter Mazzarri.

SASSUOLO: Consigli; Toljan (dal 20′ Tressoldi), Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos (dal 65′ Rogerio); Frattesi (dall’82’ Henrique) Lopez; Defrel (dal 65′ Ceide), Raspadori, Traore; Scamacca (dall’82’ Djuricic).

A disposizione: Pegolo, Satalino, Ahyan, Peluso, Magnanelli, Oddei, Ciervo.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Sig. Massa di Imperia.

Assistenti: Sig. Berti di Prato e Sig. Pagliardini di Arezzo.

IV Uomo: Sig. Miele di Nola.

VAR: Sig. Pairetto di Nichelino e Sig. Peretti di Verona.

Ammoniti: Tressoldi (S), Lovato (C), Traore (S), Pereiro (C)