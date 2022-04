SERIE A – Juventus-Bologna 1-1, i bianconeri pareggiano al 95′. Il tabellino

La Juve frena allo Stadium col Bologna: è 1-1 in rimonta al 95′ coi rossoblù in nove uomini. Sblocca Arnautovic, poi caos Var nel finale: la Juve chiede rigore per un fallo su Morata, ma la revisione al monitor assegna punizione dal limite e rosso a Soumaoro. Dunque espulso anche a Medel per proteste. In undici contro nove i bianconeri trovano il pari con Vlahovic al quinto di recupero. A Torino è stata anche la giornata del primo ritorno di Del Piero dopo l’addio del 2012.

Sky Sport

JUVENTUS-BOLOGNA 1-1, IL TABELLINO

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt (14′ st Bonucci), Chiellini (29′ st Alex Sandro), Pellegrini (14′ st Zakaria); Cuadrado (29′ st Kean), Danilo, Rabiot; Dybala (14′ st Bernardeschi), Vlahovic, Morata. A disp.: Pinsoglio, Perin, Rugani, Miretti. All.: Allegri

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Soriano (29′ st Kasius – 41′ st Dominguez), Svanberg (29′ st Aebischer), Schouten, Dijks; Orsolini (41′ st Bonifazi), Arnautovic (20′ st Barrow). A disp.: Molla, Bardi, Binks, Viola, Mbaye, De Silvestri, Vignato. All.: Mihajlovic

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 7′ st Arnautovic (B), 49′ st Vlahovic (J)

Ammoniti: Cuadrado (J), Theate, Svanberg, Arnautovic (B)

Espulsi: Soumaoro, Medel (B)

Tuttomercatoweb