SERIE A FEMMINILE – Pomigliano-Lazio Women, formazioni ufficiali. Le scelte di Tesse e Catini

Questo pomeriggio allo stadio “U. Gobbato” il Pomigliano femminile affronterà la Lazio Women per il recupero di campionato di serie A. Per le ospiti in campo l’ex della sfida Giulia Ferrandi, mentre per le campane in attacco spazio a Dellaperuta e Banusic.

POMIGLIANO (4-4-2) – Cetinja; Apicella, Cox, Varriale, Fusini; Tudisco, Vaitukaityte, Ferrario, Moraca; Della Peruta, Banusic A disp.: Fierro, Mastrantonio, Puglisi, Massa, Luik, Salvatori Rinaldi, Capparelli, Fierro, Ejangue Siliki, Landa All.: Manuela Tesse

LAZIO WOMEN (4-3-1-2) – Ohrstrom; Pittaccio, Foerdos, Falloni, Vigliucci; Castiello, Ferrandi, Pezzotti; Di Giammarino, Visentin, Fridlund A disp.: Guidi, Natalucci, Savini, Le Franc, Cuschieri, Heroum, Santoro, Berarducci, Labate All.: Massimiliano Catini

