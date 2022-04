PRIMAVERA 1 – Napoli-Cagliari 1-2, un altro stop casalingo per gli azzurrini

Questa mattina, presso il Centro Sportivo G. Piccolo di Cercola, il Napoli Primavera ha affrontato il Cagliari, secondo in classifica. I sardi passano su calcio di rigore, per il fallo di Hysaj su Gagliano e dal dischetto non sbaglia Desogus. Gli azzurrini tentano una razione con Ambrosino, disinnescato da D’Aniello. Nella ripresa i partenopei vanno vicini al pari sempre con il numero 10, la palla esce fuori di poco. I rossoblù ci provano con Luvumbo, la palla sibila il palo. Il raddoppio lo realizza l’angolano che supera Costanzo e Hysaj, battendo Idasiak. Nel finale non basta la rete al Napoli di Ambrosino dal dischetto, ma Pesce sfiora il gol del pareggio, ma salva d’istinto D’Aniello. Un altro passo falso in casa per gli azzurrini e che vengono scavalcati dal Lecce che pareggia in casa contro la Juventus e il prossimo turno si andrà a sfidare la capolista Roma.

MARCATORI: 16′ Desogus (C), 79′ Luvumbo (C), 88′ Ambrosino (N)

NAPOLI: Idasiak, Barba, Hysaj, Costanzo (dall’82’ Gioielli); D’Agostino, Saco (dal 61′ Cioffi), Iaccarino (dall’82’ Pesce), Spavone, Acampa (dal 77′ Marchisano); Vergara (dall’82’ Giannini); Ambrosino. A disp. Boffelli, Gioielli, Pesce, Nosegbe, Di Dona, Marranzino, Pontillo, Giannini, De Marco, Mercurio (all. Frustalupi).

CAGLIARI: D’Aniello, Zallu (dall’84’ Vitale), Palomba, Iovu, Secci; Cavuoti, Conti; Luvumbo (dall’84’ Vinciguerra), Tramoni (dal 61′ Carboni), Desogus (dal 67′ Sulis); Gagliano (dal 61′ Yanken). A disp. Fusco, Del Pupo, Masala, Corsini, Schirru, Vitale, Pulina, Vinciguerra, Sulis, Martino (all. Agostini).

ARBITRO: Signor Mario Perri sez. di Roma

AMMONITI: Zallu (C), Secci (C), Palomba (C), Ambrosino (N)

La Redazione