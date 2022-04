Pasquale Salvione, giornalista: “Non mi aspetto un Napoli inedito”

A “1 Football Club”, Pasquale Salvione, giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’:

Novità di formazione nel Napoli?

“Dalle indicazioni che ci arrivano, è previsto il ritorno di Anguissa nell’undici titolare. E’ probabile ci sarà Lozano al posto di Politano. Qualche accorgimento ma non c’è aria di ‘rivoluzione’. Non mi aspetto un Napoli inedito, tanto diverso da quello che ha fatto vedere Spalletti finora”.

Quanto è importante Anguissa nel centrocampo azzurro?

“I numeri parlano per lui. Quando c’è Anguissa, il Napoli, diventa un’altra squadra. Lo abbiamo visto sin dalla prima partita che ha giocato, così come Juan Jesus. Anguissa, però, ha dato una grande sostanza al centrocampo, abbinando anche tanta qualità in fase di possesso. Il centrocampo del Napoli, con Anguissa, è sicuramente un altro centrocampo. Lo stesso Giuntoli ha confermato che c’è voglia di riscattarlo”.