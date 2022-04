Pasquale Salvione, giornalista: “In Serie A non ci sono partite semplici”

A “1 Football Club”, Pasquale Salvione, giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’:

Chi possono essere gli uomini decisivi, da una parte e dell’altra?

“Io credo che, per il Napoli, mi aspetto un grande Lozano se dovesse giocare dal primo minuto. Può far male negli spazi, si è allenato bene dopo la sosta nazionali, e può essere determinate. Nella Roma, sicuramente, Abraham è da tenere d’occhio”.

Osimhen o Abraham?

“Sono due grandissimi attaccanti. Osimhen, secondo me, non ha la stessa capacità di finalizzazione di Abraham. Di contro, l’inglese, non ha la prorompenza fisica di Osimhen”.

L’Inter sembra tornata l’Inter. Il Milan ha vinto ma fa una grande fatica a segnare. Chi è la favorita tra le due?

“Il calendario dice Inter. C’è sempre quella partita che va recuperata. La settimana prossima c’è la sfida con la Roma di Mourinho che non sarà semplice. Il Milan dovrà disputare partite complicate fino alla fine. La favorita, probabilmente, è l’Inter ma il Milan ha sempre questi due punti di vantaggio che poi l’Inter dovrà colmare e, abbiamo già visto, in Serie A non ci sono partite semplici”.