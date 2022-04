Pasquale Salvione, giornalista: “Cos’è mancato al Napoli? La fortuna negli episodi”

A “1 Football Club”, Pasquale Salvione, giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’:

Cosa è mancato al Napoli contro la Fiorentina?

“La fortuna negli episodi. In queste partite sono fondamentali. Hai preso gol poi eri riuscito a riprenderla ma la Fiorentina è tornata presto in vantaggio. Pesa tantissimo quel contropiede non sfruttato con Lozano. In certe partite, specialmente quelle in casa al ‘Maradona’, diventa più difficile e, come abbiamo visto con lo Spezia, se non hai fortuna con gli episodi rischi di perdere pure senza che tirino in porta gli avversari”.

Grande carica per la Roma dopo il successo sul Bodo. Inciderà più l’entusiasmo o la stanchezza fisica?

“C’è da fare un mix. Le energie positive, arrivate da questa magnifica serata di coppa con un grande tifo che non si vedeva da tempo, hanno caricato la squadra. C’è da dare grandi meriti a Mourinho che ha ricompattato l’ambiente e creato un clima avvolgente di entusiasmo. Non potrà esserci lo stesso approccio, visto il grande dispendio di energie. Mi aspetto una Roma che voli sulle ali dell’entusiasmo, ma un po’ svuotata sul piano della concentrazione”.