Niccolò Ceccarini: “Il Napoli tenterà il doppio acquisto dall’Hellas Verona”

Il Napoli non pensa solo al campo, dove cercherà il pronto riscatto contro la Roma, ma anche al mercato estivo, dove ha imbastito diverse trattative. Il direttore di Tmw radio Niccolò Ceccarini aggiorna nel suo editoriale. “Anche il Napoli è scatenato. Giuntoli ha di fatto già preso Kvaratskhelia e Olivera. Due operazioni, soprattutto l’ultima, già impostate nella scorsa sessione di gennaio. Il direttore sportivo azzurro però non ha intenzione di fermarsi qua. È consapevole che la squadra ha bisogno di altri inserimenti. Il Napoli infatti è in grande pressing su Barak e Casale. La trattativa con il Verona non è semplice ma il doppio colpo è possibile”.

La Redazione