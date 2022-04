Nel giorno della Pasquetta, il “Maradona” avrà una cornice a tinte azzurre

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, a Napoli era scesa la delusione, anzi per meglio dire, la grande amarezza per aver mancato un’altra grande occasione. Per fortuna si giocherà ancora al “Maradona”, anche a livello numerico, i risultati non sono a favore degli azzurri. L’avversario sarà la Roma di Mourinho, reduce dal 4-0 in Conference contro il Bodoe Glimt e da 11 risultati di fila. Tra l’altro mister Spalletti vuole sfatare un altro tabù, ovvero sconfiggere il tecnico portoghese. Nella giornata di Pasquetta, come riporta il CdS, lo stadio avrà una cornice di 40 mila spettatori, la prevendita sta procedendo a gonfie vele, se si esclude la Curva B superiore e il settore ospiti. Le parole di Koulibaly post Fiorentina: “Chi non crede nello scudetto esca dallo spogliatoio”, sono un chiaro segnale di voglia di rivalsa della squadra e lunedì santo è la grande occasione. La cornice del “Maradona” farà il resto, perciò avanti verso i tre punti.

La Redazione