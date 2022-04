Luciano Spalletti: “La fase di possesso è la nostra forza”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, prepara la gara di lunedì di Pasquetta contro la Roma di Mourinho al Maradona, per la 33esima giornata di campionato di Serie A, ed in conferenza stampa spiega così i punti deboli della sua squadra. “La fase di possesso è la nostra forza, nel non possesso rischiamo di prendere gol, perchè andiamo in difficoltà perchè non abbiamo una squadra d’impatto, di urto, fisica insomma. Abbiamo una squadra che evita se può delle cose in una partita, ma poi bisogna abbondare in altre cose e probabilmente siamo stati meno bravi a fare proprio questo”