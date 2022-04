Le milanesi hanno ripreso a correre e il Napoli non ha molta scelta

Ieri pomeriggio mister Luciano Spalletti, oggi parlerà in conferenza stampa alle ore 14,30, ha visto in televisione le partite di Inter e Milan ed entrambe hanno vinto. Se il Napoli, come riporta il Corriere dello Sport, crede ancora nello scudetto, non ha molta scelta, deve rispondere con i tre punti contro la Roma. Il “problema” rischia però essere giocare davanti al “Maradona”, di fronte alla propria gente. Paradossalmente dovrebbe essere la forza della compagine azzurra ed invece la media punti scende drasticamente e sono costate le sconfitte contro Fiorentina in Coppa Italia e contro il Barcellona in Europa League. Lunedì in Albis però è l’occasione per riprendersi la scena, come riporta il Corriere dello Sport, per restare in corsa verso il tricolore e sfatare il tabù casalingo.

La Redazione