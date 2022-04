Il messaggio di KK potrebbe portare il sold out al Maradona

L’ha detto Koulibaly subito dopo la sconfitta di domenica con la Fiorentina, l’ha ripetuto Osimhen lunedì scorso, dopo essersi svegliato «ammaccato» dalla amarezza ma non distrutto, l’ha urlato – attraverso i social – il Napoli, che ha toccato le corde giuste: «Non è finita finché non è finita»: e visto che mancano 540′ al triplice fischio e ci sono ragioni per sospettare che il miracolo possa ancora scapparci, la prevendita ha prodotto gli effetti sperati e il «Maradona» sarà pieno per i due-terzi, nonostante sia un giorno di vacanza, con il rischio d’imbattersi in un traffico insolito. Sono dettagli, spazzati via dalla tentazione di restare in corsa per lo scudetto da una città che sta aspettando da trentadue anni e che vorrebbe riempire questo vuoto. Fonte: (Cds)