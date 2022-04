Gerard Deulofeu è andato in gol anche contro l’Empoli. 11 gol, finora in campionato. E’ record personale, in una prima divisione. Nella stagione 2018/19 con il Watford, segnò 10 reti. Nella scorsa stagione ad Udine, gli infortuni lo condizionarono parecchio: soltanto 1 gol. Nel Milan, nel 2017, 4 reti in 17 partite. Maturità e classe.