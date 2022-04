[Formazioni] Napoli-Roma: Lozano in vantaggio su Politano. Due cambi per i giallorossi

Lunedì di Pasquetta sarà dedicato al “Derby del Sole” tra il Napoli e la Roma, sfida valevole per la trentatreesima giornata di campionato. Gli azzurri cercheranno il riscatto, mentre i giallorossi conferme dopo i recenti risultati in Italia e in Conference League. Per il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti, l’infermeria a breve si potrebbe svuotare, visto anche il rientro in gruppo di Petagna e parziale di Di Lorenzo. Per il resto Lozano al posto di Politano, mentre Anguissa rientrerà dopo la squalifica. Infine sarà Zielinski alle spalle di Osimhen. L’allenatore ospite Mourinho probabilmente manderà in campo quasi lo stesso 11 visto contro il Bodoe Glimt se si esclude i rientri di Kumbulla e di Sergio Olivera. Zaniolo sarà al fianco di Abraham.

Fonte: CdS