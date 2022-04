Due calciatori del Napoli presenti nella classifica dei migliori della Serie A!

Kalidou Koulibaly è il miglior giocatore della Serie A. Questa la classifica stilata in questi giorni da FourFourTwo, famoso portale inglese che da anni fornisce dati sul calcio europeo stilando le classifiche dei migliori calciatori nel continente. Nella graduatoria di calcio italiano, nessuno sopra Kalidou: «Se il Napoli può competere per lo scudetto» – si legge – «Larga parte del merito è anche di Koulibaly. È il migliore della lega e tra i migliori al mondo nel suo ruolo». Il difensore di Spalletti si mette dietro Dusan Vlahovic, appena arrivato alla Juventus nel mercato di gennaio, e Ciro Immobile. Al quarto posto l’altro azzurro della classifica Victor Osimhen: «Nonostante le difficoltà e gli infortuni, i suoi gol permettono al Napoli di sognare in alta classifica» tra le motivazioni. Il nigeriano finisce avanti a Theo Hernandez e Milinkovic-Savic, poi Berardi, Brozovic, il romanista Abraham e Maignan, appena arrivato in Italia dalla Ligue 1.