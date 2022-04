Di Lorenzo, si valuta l’ipotesi di vederlo in panchina a Pasquetta

Il controllo a Villa Stuart ha dato gli esiti sperati e Giovanni Di Lorenzo prosegue la sua normale tabella di marcia verso il recupero. L’esterno dovrebbe ritornare tra i disponibili la prossima settimana, quando il Napoli affronterà l’Empoli di Andreazzoli. Tuttavia, stando a quanto si legge anche sul Corriere dello Sport, c’è la possibilità che il terzino azzurro possa essere convocato per la gara di Pasquetta contro la Roma. Ovviamente si attendono conferme da Castelvolturno, dove, mister Spalletti ed il suo staff si confronteranno con i medici del Napoli per considerare l’ipotesi di riavere Di Lorenzo almeno seduto in panchina. In campo, invece, ci sarà Zanoli.