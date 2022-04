Su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Paolo Del Genio, giornalista, ecco le sue parole: “Sceglierei Mourinho come allenatore? In linea di massima direi no. E’ un buono allenatore, ma dipende dalle potenzialità del club, perché prima o poi ti presenta il conto dei top player. Con questo tipo di giocatori fa ottime cose, se invece deve trasformarli lui in top player la storia insegna che, soprattutto negli ultimi anni, le cose sono andate benino ma non benissimo”.