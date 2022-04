Amantino Mancini, ex calciatore tra le altre di Inter e Roma, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio, soffermandosi in particolare sul Napoli di Spalletti in corsa per lo scudetto.

Cosa manca a Spalletti per vincere lo Scudetto?

“La Roma di Spalletti, per due o tre anni, è stata quella che ha fatto più divertire, giocava a memoria. Negli anni di Spalletti alla Roma ha avuto solo Totti come campione. Forse gli mancano calciatori di questo livello, i famosi top player. Al Napoli manca un po’ di classe, mancano i top player per vincere. Ma per come gioca lui e per come prepara le squadre, col Napoli sta facendo una stagione bellissima e può vincere lo Scudetto”.

Qual è la tua favorita per lo Scudetto?

“Bene il Napoli, ma soprattutto l’Inter. La squadra di Inzaghi è quella con più qualità tecnica ed è una gradino sopra a tutte, subito dopo ci metto il Napoli”.