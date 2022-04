Allenamento Napoli- Lavoro in gruppo per Petagna, a parte Di Lorenzo!

Allenamento mattutino per il Napoli di Luciano Spalletti che al Konami center prova a fare la conta di quelli che saranno i possibili convocabili domani, quando gli azzurri andranno in ritiro per preparare la sfida alla Roma di lunedì. Continua la tabella di recupero per Giovanni Di Lorenzo, il terzino ha svolto personalizzato in palestra, in campo e la prima parte di seduta in gruppo con i compagni. La squadra ha iniziato la sessione con torello e attivazione. Successivamente partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. Ultimo rebus resta Andrea Petagna: l’attaccante questa mattina ha svolto quasi tutto il lavoro in gruppo e proverà a rientrare tra i convocati.

Fonte: mattino.it