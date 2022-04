Tempestilli: “Conoscendo Spalletti non mollerà di un centimetro sino alla fine”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Tempestilli“Spalletti e il Napoli credono nello scudetto, ne sono certo. Le parole del tecnico dopo la sconfitta con la Fiorentina sono state dette a caldo e ci possono stare. Ha detto quelle cose perché era amareggiato, dopo una sconfitta bruciante davanti al pubblico delle grandi occasioni. Conoscendo Spalletti non mollerà di un centimetro sino alla fine e sino a quando la matematica lo consentirà. La Roma sta bene? È in un periodo di forma, ha entusiasmo e solidità. Vediamo stasera se riesce ad andare avanti in coppa. Vincerla sarebbe entusiasmo anche in vista della gara di Napoli. Ovviamente tifo per la Roma ma per lo scudetto dico Napoli, perché è una società che mi sta simpatica e perché c’è l’amico Spalletti. Se il Napoli avesse fatto bottino pieno tra Fiorentina e Roma, sarebbe stata la favorita per lo scudetto. Così non è stato, ma non bisogna gettare la spugna”.