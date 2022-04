Taglialatela: “La dipartita di Rincon mi ha colpito e mi ha rattristato”

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live, in particolare soffermandosi sulla morte di Freddy Rincon, anch’egli ex azzurro, scomparso in seguito ad un incidente stradale. “La dipartita di Rincon mi ha colpito e mi ha rattristato. Nell’unico suo anno di Napoli siamo diventati subito amici, era un ragazzo semplice, molto serio ed educato, divertente nei momenti giusti. Tecnicamente era un calciatore importante, all’inizio fu schierato e presentato come punta ma era un’ottima mezz’ala, tecnico e fisico. E infatti com Boskov ritrovò la posizione e ci trascinò ai margini della qualificazione in Coppa Uefa. Infatti al real Madrid e poi ai tre Mondiali ai quali ha partecipato ha dimostrato il suo valore”.