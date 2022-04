Spalletti contro la Roma punterà sulla “variabile” Lozano

Il Napoli prosegue la preparazione al Training Center Konami di Castel Volturno, obiettivo riscatto contro la Roma di Mourinho per dimenticare la sconfitta contro la Fiorentina. Il tecnico Luciano Spalletti ha in mente per la formazione la “variabile” Lozano. Il messicano, come riporta il Corriere dello Sport, non gioca dal primo minuto dalla trasferta di Verona, poi tra infortuni e impegni con il Messico, ha giocato solo nel finale contro l’Atalanta e tutta la ripresa contro la Fiorentina. A Bergamo l’assist vincente per Elmas, mentre contro i viola, davvero non una partita da ricordare. Il lunedì di Pasquetta potrebbe essere la grande chance per Lozano di dare la scossa alla sua stagione e di regalare al popolo azzurro una serata da ricordare.

La Redazione