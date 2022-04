Serie A/ Spezia-Inter 1-3: L’Inter è momentaneamente primo!

Dopo un primo tempo con l’Inter meritatamente in vantaggio, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 46esimo, Manaj ha una buona occasione in area, ma il suo tiro è debole, blocca Handanovic. Al 48esimo, sugli sviluppi di un corner, Erlic colpisce di testa, palla che esce di pochissimo. Al 54esimo, Barella si libera in area e da buona posizione spedisce a lato. Al 63esimo, Sanchez per Barella che con la punta calcia, blocca Provedel. Al 69esimo, Perisic crossa in area per Dumfries che al volo in area calcia alle stelle. Al 72esimo, Martinez calcia in porta dopo una mischia, sfera di poco a lato. Al 73esimo, Perisic crossa in area per la deviazione in area di Martinez che insacca all’angolino. Al 77esimo, Sanchez recupera palla e in area la chiude sul primo palo, blocca Provedel. All’88esimo, Maggiore si coordina e calcia dal limite dell’area, sfera che si insacca all’incrocio dei pali. Al 90esimo, ci prova Sanchez dal limite, palla di poco alta. Al 93esimo, Perisic recupera palla e calcia, sfera che termina di poco fuori. Al 94esimo, dopo un contratsto Lautaro cotrolla e serve Sanchez che in area la mette all’angolino. Dopo 4 minuti di recupero è terminato il match!

L’Inter racimola 3 punti importantissimi contro un ottimo Spezia che ci ha provato, ma l’Inter è stata più cinica. Migliori in campo Maggiore per lo Spezia e Lautaro Martinez per l’Inter.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca ( 37′ Salva Ferrer ); Maggiore, Kiwior, Bastoni ( 60′ Verde ); Kovalenko ( 46′ Agudelo ), Gyasi, Manaj ( 70′ Antiste ( 60′ Nzola ) ). All.: Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni ( 82′ De Vrij ); Dumfries ( 75′ Darmian ), Barella, Brozovic, Calhanoglu ( 75′ Vidal ), Perisic; Dzeko ( 60′ L. Martinez ), Correa ( 60′ Sanchez ). All.: Inzaghi.

Ammonizioni: 10′ Bastoni (S), 86′ Nikolaou (S)

Marcatori: 31′ Brozovic (I), 73′ L. Martinez (I), 88′ Maggiore (S), 94′ Sanchez (I)