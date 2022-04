Pino Taglialatela: “Napoli? Credo ancora nello scudetto!”

Pino “Batman” Taglialatela, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live, soffermandosi tra le altre cose, sulla corsa scudetto in questo rush finale di campionato.

“Il Napoli? Credo ancora nello scudetto, domenica mi sono arrabbiato per la sconfitta, anche se bisogna anche elogiare la prestazione della Fiorentina, però gli azzurri hanno ancora qualche possibilità. Magari le chances sono diminuite dopo la vittoria di Bergamo, ma se il calcio è già di per sè imprevedibile questo campionato lo è ancora di più. Le tante sconfitte in casa? Non sono facili da spiegare, la pressione in quello stadio si fa sentire e io ne so qualcosa, però quello stadio, sin da quando nel 1978 l’ho visto da tifoso per la prima volta, a me esalta. Bisognerebbe stare al fianco degli azzurri per capire che succede, qualche volta ci sono stati ko beffardi, non so se ci sono anche questioni tattiche. Lo stadio, inoltre, dopo i lavori delle Universiadi è migliorato, tutto quell’azzurro sui sediolini, il manto erboso perfetto… che cosa darei per giocare 1′ ancora… Spero che gli azzurri si riscattino contro la Roma: gara difficile ma sono fiducioso, il Napoli può vincere, soprattutto se ci sarà il pubblico meraviglioso che si è visto domenica”.